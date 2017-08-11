Пакьяо: желаю всего наилучшего Брэдли и Маркесу

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал новости о завершении профессиональной карьеры Тимоти Брэдли и Хуаном Мануэлем Маркесом.

«Я желаю им обоим всего наилучшего. На пике карьеры они были великими бойцами. Да благословит бог их и их семьи», — приводит слова филиппинца BoxingScene.

На протяжении профессиональной карьеры Мэнни Пакьяо трижды проводил бои с Тимоти Брэдли и четырежды с Хуаном Мануэлем Маркесом. В противостоянии с американцем Пакьяо одержал две победы, а также потерпел неоднозначное поражение. Что касается многолетней борьбы с Маркесом, то в ней Пакьяо одержал две противоречивые победы, однажды свёл бой к ничьей, а также проиграл нокаутом.