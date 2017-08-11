Амир Хан хочет провести бой в конце года

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан заявил, что намерен провести поединок в ноябре или декабре этого года. Британец не появлялся в ринге с момента болезненного поражения от Сауля Альвареса в мае 2016 года.

«Определённо я хочу оказаться в ринге в ноябре или в декабре. Я продолжаю работу с Элом Хэймоном. Я давно не выступал. Все эти проблемы в моей карьере, операция на руке и развод с женой мешали мне. Мне нужно настроиться на бой. Я соскучился по боям в Британии. Мне бы хотелось привезти сюда бойца из США и заставить радоваться зал. Я рассматриваю вариант проведения встречи с Дэнни Гарсией, Китом Турманом или Ламонтом Питерсоном», — приводит слова Хана World Boxing News.