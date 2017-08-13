Роуч: в таком возрасте Пакьяо будет сложно выйти на ринг с Кроуфордом

Фредди Роуч, тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, заявил, что хочет реванша для своего подопечного с Джеффом Хорном, после чего советовал бы филиппинцу завершать карьеру.

«Я бы хотел, чтобы Мэнни после реванша с Хорном завершил карьеру. Но я не могу это контролировать. Я просто думаю, что в его возрасте (в декабре ему исполнится 39 лет. — Прим. „Чемпионата“) ему будет сложно выйти на ринг с таким молодым и талантливым соперником, как Теренс Кроуфорд.

Мэнни изменил свой образ жизни, и в нём нет инстинкта нокаутёра, в то же время он снова и снова демонстрирует свои технические навыки. Именно поэтому я хочу видеть его реванш с Хорном, после чего я бы советовал ему завершить карьеру. Но он хочет стать президентом Филиппин, выборы там состоятся через четыре года, и, возможно, ему необходимо продолжать для поддержания рейтинга», — приводит слова Роуча BoxingScene.