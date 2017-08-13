Уайт: Джошуа говорит много ерунды, я готов к большому бою с ним

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт в очередной раз пытается заполучить реванш с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа. Их первое противостояние состоялось в 2015 году, тогда Джошуа нокаутировал оппонента в седьмом раунде.

«Энтони Джошуа говорит много ерунды. Он пытается прикинуться плохим парнем, когда упоминает обо мне, но он вовсе не такой. В целом же хорошо, что он высказывается обо мне. Худшая вещь в спорте — это когда о тебе никто не говорит. Но моё имя на устах всех чемпионов. Джошуа — чемпион, и он упоминает обо мне, так что я сочту это привилегией.

В этот раз наш с ним поединок будет совершенно другой историей. Он показал, что ошибается под давлением, так что его надо прессинговать. Я верю, что готов к большому бою с ним. Такие ребята, как он, думают, что в них невозможно попасть, но это совсем не так», — приводит слова Уайта Sky Sports.