Кличко: даже $ 20 млн не могли заставить меня согласиться на реванш с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что утратил мотивацию и потому отказался от реванша с Энтони Джошуа, несмотря на большой гонорар. В апреле Кличко проиграл Джошуа нокаутом.

«У меня была тысяча причин согласиться на реванш и столько же на то, чтобы завершить карьеру. Но во время принятия решения часть меня была мертва. Я заметил, что моя мотивация уже не та, что раньше. И даже $ 20 млн за реванш с Джошуа не могли заставить меня изменить мнение. Продолжив драться только из-за денег я бы обманывал себя», — приводит слова Кличко Boxing Scene.