Центральным на турнире в Екатеринбурге станет бой Штырков — М’Пумбу

Центральным боем турнира MMA в Екатеринбурге, который состоится 11 ноября, станет поединок российского бойца Ивана Штыркова с бывшим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе, 40-летним конголезцем Кристианом М’Пумбу, сообщает официальный сайт компании RCC Boxing Promotion.



Предыдущий бой М’Пумбу провёл 11 марта в Риме (Италия), где на турнире Magnum Fighting Championship он в первом раунде победил бразильца Сержиу Соузу. Иван Штырков последний раз дрался 9 июля этого года в Екатеринбурге (Россия), когда досрочно выиграл у японца Сатоши Ишии.