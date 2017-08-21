175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Льюис: я бы даже не считал встречу Мейвезера и Макгрегора боем

21 августа 2017, понедельник. 00:56 Бокс/ММА

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис отказался считать противостояние Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора настоящим боксёрским матчем.

«У этого события невероятные продвижение и реклама, но я не воспринимаю его как настоящий бой. Я бы даже не считал этот „бой“ боем. Мейвезер боксирует с парнем из UFC, не с боксёром», — приводит слова Льюиса Yahoo!Sports.

Мейвезер-младший и Макгрегор сразятся по правилам бокса 26 августа. Для Макгрегора это будет первым боксёрским поединком.

Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
Теги
Конор Макгрегор Леннокс Льюис Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
21 августа 2017, понедельник
00:58 Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA
00:56 Льюис: я бы даже не считал встречу Мейвезера и Макгрегора боем
20 августа 2017, воскресенье
23:23 Уорд: я зализываю раны после боя, а тренер бросает вызов Джошуа
22:51 Берто: поражение Мейвезера станет большим ударом по боксу
21:03 Макгрегор: чтобы подготовиться ко мне, Мейвезеру надо было воскресить Брюса Ли
20:11 Нэйт Диас: в бою по правилам MMA Макгрегор опозорил бы Мейвезера
19:54 Липинец: не представляю, как Индонго стал чемпионом. У меня украли титул
19:05 Лобов: Нурмагомедов популярен в России благодаря Макгрегору
17:41 Джошуа: критиковать бой Мейвезера с Макгрегором — вздор
16:42 Дус Сантус: правда восторжествует, я никогда не мошенничал
15:19 Котто: я не разочарован тем, что бой с Маркесом не состоится
14:53 Уайт: Уайлдер — худший чемпион из США в истории
14:15 Дженнингс — о победе над Мартцем: это только начало
13:40 Хуан Мануэль Маркес: Альварес выиграет у Головкина по очкам
12:31 Уайт: мои удары по корпусу остановят Уайлдера за 3-4 раунда
12:17 Гвоздик: в конечном итоге хочу встретиться с Уордом
11:40 Хуан Мануэль Маркес: бой Мейвезера и Макгрегора — фейк
10:56 Санчес: мы не должны позволить Альваресу провести 12 раундов
10:40 Индонго: я вернусь
09:57 Кроуфорд: мне нравится Уорд, но я должен его подвинуть с 1-го места рейтинга P4P
09:20 Гвоздик, Альварадо, Дженнингс и Уайт добыли досрочные победы
09:03 Кроуфорд нокаутировал Индонго и стал абсолютным чемпионом мира
00:37 Беллью: Хэй ведёт себя так, словно нашего первого боя и не было
19 августа 2017, суббота
23:59 Скоглунд перед боем со Смитом проводит спарринги с Кесслером
22:42 Бивол: до конца года рассчитываю провести титульный бой
21:35 Нганну вызвал на бой Оверема
20:18 Перес: я лучший боксёр первого тяжёлого веса
19:55 Бриедис: Пересу будет непросто боксировать в Риге
18:55 Кроуфорд: у Индонго есть характер, и он уверен в себе
18:28 Орловский узнал имя следующего соперника
17:30 Кроуфорд перевесил Индонго
16:18 Кроуфорд: завоюю четыре пояса и превзойду Костю Цзю
15:35 Дус Сантуса сняли с UFC 215 из-за диуретика
14:42 Кормье: мы с Джонсом не обязаны быть друзьями
13:45 Мейвезер-старший: подадим в суд, если Макгрегор будет нарушать правила
12:35 Портер: ставлю на Головкина в бою с Альваресом
11:43 Мейвезер-младший: всю неделю каждый день буду в своём стрип-клубе
10:57 Сондерс: после октября Тайсон Фьюри объявит о возвращении
10:11 Мозли: Мейвезер-старший был бы фаворитом в бою с Макгрегором
09:47 Мир: бой с Фёдором Емельяненко — идеальный вариант
00:58 Дус Сантус не выступит на турнире UFC 215 в связи с допинговыми нарушениями
00:13 Мейвезер: дал слово детям, что это мой последний бой
18 августа 2017, пятница
23:53 Портер хочет получить бой с Д. Гарсией
22:59 Гвоздик: Ломаченко — лидер P4P
21:49 Джошуа: отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием
Все новости RSS
Партнерский контент