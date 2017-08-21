Льюис: я бы даже не считал встречу Мейвезера и Макгрегора боем

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис отказался считать противостояние Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора настоящим боксёрским матчем.

«У этого события невероятные продвижение и реклама, но я не воспринимаю его как настоящий бой. Я бы даже не считал этот „бой“ боем. Мейвезер боксирует с парнем из UFC, не с боксёром», — приводит слова Льюиса Yahoo!Sports.

Мейвезер-младший и Макгрегор сразятся по правилам бокса 26 августа. Для Макгрегора это будет первым боксёрским поединком.