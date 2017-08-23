Клеверли: любое поражение может стать концом моей карьеры

26 августа регулярный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Нэйтан Клеверли проведёт встречу в андеркарде боя Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор. Противостоять ему будет экс-чемпион во втором среднем весе Баду Джек. В преддверии поединка британец уверяет, что неудача может поставить крест на его карьере.

«Настал ключевой момент в моей карьере. Я на том этапе, когда любое поражение может стать концом карьеры. Я на высшем уровне и я здесь, чтобы оставаться на нём. Поражение — не вариант. На кону боя — всё, что у меня есть. Если я выиграю, я попаду в элиту. Если же я уступлю, вероятно, я больше не выйду на такой уровень. Так что сейчас или никогда», — приводит слова Клеверли BoxingScene.

Отметим, что официальным претендентом на титул Клеверли является россиянин Дмитрий Бивол. Теперь же он встретится с победителем пары Клеверли — Джек. В свою очередь, обладатель пояса регулярного чемпиона в конечном итоге получит право на бой с чемпионом WBA Super Андре Уордом.