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Клеверли: любое поражение может стать концом моей карьеры

23 августа 2017, среда. 01:03 Бокс/ММА

26 августа регулярный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Нэйтан Клеверли проведёт встречу в андеркарде боя Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор. Противостоять ему будет экс-чемпион во втором среднем весе Баду Джек. В преддверии поединка британец уверяет, что неудача может поставить крест на его карьере.

«Настал ключевой момент в моей карьере. Я на том этапе, когда любое поражение может стать концом карьеры. Я на высшем уровне и я здесь, чтобы оставаться на нём. Поражение — не вариант. На кону боя — всё, что у меня есть. Если я выиграю, я попаду в элиту. Если же я уступлю, вероятно, я больше не выйду на такой уровень. Так что сейчас или никогда», — приводит слова Клеверли BoxingScene.

Отметим, что официальным претендентом на титул Клеверли является россиянин Дмитрий Бивол. Теперь же он встретится с победителем пары Клеверли — Джек. В свою очередь, обладатель пояса регулярного чемпиона в конечном итоге получит право на бой с чемпионом WBA Super Андре Уордом.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
23 августа 2017, среда
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21 августа 2017, понедельник
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19:49 Сондерс: готов сразиться с Джейкобсом в декабре
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16:22 Макгрегор: в бою с Хорном мы увидели измотанного Пакьяо
14:44 Матч-реванш между Пакьяо и Хорном пройдёт в Брисбене
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13:08 «Новый поток» представил проморолик перед боем Корешкова с Нджокуани
12:14 Уорд: Мейвезер нокаутирует Макгрегора
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10:28 Ломаченко и Ригондо близки к договорённости о бое
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00:58 Поветкин поднялся на пятое место в рейтинге WBA
00:56 Льюис: я бы даже не считал встречу Мейвезера и Макгрегора боем
20 августа 2017, воскресенье
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22:51 Берто: поражение Мейвезера станет большим ударом по боксу
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