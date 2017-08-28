Хан: нужно отдать должное Макгрегору, он дрался как лев

Бывший чемпион мира Амир Хан считает, что Конор Макгрегор заслуживает уважения за то, как провёл бой с Флойдом Мейвезером-младшим. Встреча этих бойцов состоялась 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершилась досрочной победой Мейвезера.



«Это был хороший бой. Следует отдать Макгрегору должное, он дрался как лев. По мастерству он никогда не находился на одном уровне с Мейвезером, но всё же провёл отличный бой. Следует снять перед ним шляпу, он хорошо боксировал», — приводит слова Хана BoxingScene.