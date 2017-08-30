Матч-реванш между Пакьяо и Хорном может быть перенесён на 2018 год

Матч-реванш между филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном может быть перенесён на 2018 год. Предварительно повторная встреча этих боксёров была запланирована на 12 ноября в Брисбене (Австралия). Однако сам Мэнни ещё не решил, хочет ли он возвращаться на ринг в этом году. Об этом рассказал американский промоутер Боб Арум, который ведёт дела обоих боксёров.



«Мэнни решает, хочет ли он реванша в этом году или в следующем. Если он решит отложить его, мы в ноябре устроим для Джеффа бой против хорошего соперника в Брисбене», — цитирует Арума BoxingScene.