Ландевер: я стану чемпионом М-1 Challenge через три-четыре боя

Американский боец Нейт Ландевер намерен стать чемпионом M-1 Challenge через несколько боёв. Бывший чемпион 3FC в полулегком весе недавно подписал контракт с российским промоушеном и свой дебютный бой проведёт на турнире M-1 Challenge 83, который пройдёт 23 сентября в Казани, против Михаила Колобкова.



«Я стану чемпионом М-1 Challenge через три-четыре боя, так что следите за мной внимательно», — цитирует Ландевера Mixfight.



Что касается дебютного боя, то американец выразил уверенность в своей досрочной победе: «Да черта с два он дойдёт до решения судей, я собираюсь уничтожать каждого, кто окажется со мной в рейдже», — сказал боец.