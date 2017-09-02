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Промоутер Хорна: не верю, что Пакьяо испугался Джеффа

2 сентября 2017, суббота. 22:52 Бокс/ММА

Австралийский промоутер Дин Лонерган, представляющий интересы чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе Джеффа Хорна, не верит в то, что филиппинец Мэнни Пакьяо испугался драться с его бойцом. Ранее стало известно, что Пакьяо не будет проводить матч-реванш с Хорном 12 ноября, как изначально планировалось.

«Я ни секунды не думал, что Мэнни Пакьяо испугался Джеффа Хорна. Он выходил на ринг с величайшими боксёрами нашего поколения. Он будет введён в Международный зал славы бокса, такого не происходит, если вы уклоняетесь от поединков.

Я просто думаю, что ему не подошла выбранная дата, так что мы рассмотрим другие варианты. Мэнни Пакьяо решил, что не будет драться с Хорном в 2017 году. От имени правительства Филиппин он войдёт в делегацию, которая посетит Китай посреди предполагаемого периода подготовки к ноябрьскому бою. Пакьяо намерен вернуться на ринг в 2018 году, и желает провести реваншг с Хорном за титул WBO», — цитирует Лонергана BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
2 сентября 2017, суббота
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