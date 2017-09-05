Майорга проведёт следующий бой в России

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикардо Майорга (32-9-1, 26 КО) анонсировал дату своего следующего поединка. 43-летний никарагуанец вернётся в ринг 3 ноября в Нижнем Новгороде. Его соперником станет небитый боксёр второго среднего веса Андрей Сироткин (13-0, 3 КО).

По словам Майорги, он намерен нокаутировать оппонента. «Его называют быком, а я Матадор. Так что я знаю, что делать. Я его нокаутирую, я собираюсь побить его», — приводит слова никарагуанца BoxingScene.

Этот поединок станет вторым для Майорги после очередного возобновления профессиональной карьеры. В апреле этого года он нокаутировал Хаудиэля Сепеду (13-18-1, 10 КО).