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В Golden Boy исключили возможность боя Котто и Майки Гарсии

7 сентября 2017, четверг. 20:57 Бокс/ММА

Несколько дней назад чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсия посредством своей страницы в «Твиттере» бросил вызов чемпиону мира во втором полусреднем весе (до 69,9 кг) Мигелю Котто.

Промоутерская компания Golden Boy Promotions, которая ведает делами пуэрториканца, уже отреагировала на подобное заявление Гарсии, полностью исключив вариант, при котором организация такой встречи могла бы быть возможна.

«Мы не воспринимаем это всерьёз. Это всё идёт от Майки, который написал соответствующее сообщение в „Твиттере“ или где-то ещё. Мигель хочет боя с победителем встречи Головкин — Альварес. Геннадий уже заявил, что в случае победы над Саулем, готов провести встречу с Котто в декабре.

Если же победит Альварес, то мы с Мигелем сядем и изучим другие варианты, потому что Канело уже дал понять, что не заинтересован в таком бое. Как бы то ни было, на декабрь есть также весьма хороший вариант с Лемье», — приводит слова президента промоутерской компании Эрика Гомеса BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мигель Котто
Новости. Бокс/ММА
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