Сауль Альварес: Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес дал комментарий по поводу двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американца Дэвида Бенавидеса.

«Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин», — приводит слова Альвареса FightHubTV.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).

Ранее стало известно, что Бенавидес в следующем поединке встретится с украинцем Александром Гвоздиком.