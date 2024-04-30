Мокаев отреагировал на то, что Перес обошёл его в рейтинге UFC

Непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев высказался по поводу обновлённого рейтинга промоушена.

Американец опередил британца и теперь занимает пятое место.

«Дерьмо №1», — написал Мокаев в социальных сетях.

Последний поединок Мухаммада состоялся в марте этого года. Тогда, на турнире UFC Fight Night 238, Мокаев встречался с представителем США Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой англичанина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля в Лас-Вегасе США проходил турнир UFC Vegas 91. В главном бою в наилегчайшем весе представитель Бразилии Матеус Николау встретился с американцем Алексом Пересом. Бой завершился победой Алекса Переса техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, для Переса это первая победа после серии из трёх поражений. Ранее в промоушене он одержал 24 победы и потерпел восемь поражений.