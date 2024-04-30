Муслим Гаджимагомедов: во время торжественной встречи включили лезгинку, и я станцевал

Чемпион Европы по боксу и капитан сборной России Муслим Гаджимагомедов поделился эмоциями от встречи в аэропорту.

«Нас встретили очень тепло. Нам очень приятно. Благодарен Федерации бокса России за организацию подобных мероприятий, мы это очень ценим. И во время торжественной встречи включили лезгинку, и я станцевал. Это шло от души. Я не могу не станцевать, когда мы вернулись с чемпионата Европы с таким количеством золотых медалей. Все рады и довольны», — приводит слова Муслима пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, мужская сборная России завоевала на чемпионате Европы восемь золотых и одну серебряную медаль. По итогам турнира сборная России заняла первое место в командном зачёте. На втором месте — Сербия, на третьем — Турция.