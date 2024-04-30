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Тренер Нганну прокомментировал смерть ребёнка Фрэнсиса

Тренер Нганну прокомментировал смерть ребёнка Фрэнсиса
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Эрик Никсик, тренер камерунца Фрэнсиса Нганну, дал комментарий по поводу смерти ребёнка его подопечного.

«Это были тяжёлые несколько дней – словами не выразить ту боль, которую мы все испытываем за семью Нганну в это время. Пожалуйста, храните Фрэнсиса и его семью в своём сердце, и пусть это станет напоминанием о хрупкости жизни. Чаще говорите «Я люблю тебя», потому что завтрашний день не гарантирован», — написал Никсик в социальных сетях.

«В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого», — ранее написал Фрэнсис у себя в социальных сетях.

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