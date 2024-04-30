Махачев рассказал, почему он принял поединок с Порье

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал, почему он принял поединок с Дастином Порье.

«Мой бой мечты в этом дивизионе – Джастин Гэтжи, но он, к сожалению, уже проиграл. Сейчас у нас был только один вариант – это Дастин. Потому что Арман сказал «нет», Оливейра проиграл, Гэтжи проиграл. Нужно было с кем-то драться», — приводит слова Махачева TMZ Sports.

В настоящий момент Махачеву 32 года. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Ислам провёл 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение.