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Оливейра дал прогноз на бой Махачев — Порье

Оливейра дал прогноз на бой Махачев — Порье
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Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

«В этом бою преимущество будет на стороне Ислама. В ММА всё довольно сложно, и мы говорим о Порье, который также является бойцом высокого класса и умеет наносить сильные удары, но мне кажется, что Ислам останется чемпионом», – приводит слова Оливейры The Fighting Biz.

В последний раз Дастин Порье дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда его оппонентом был Чарльз Оливейра. Бразилец задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.

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