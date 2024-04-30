Богдан Гуськов отреагировал на попадание в топ-15 рейтинга UFC

Представитель Узбекистана Богдан Гуськов высказался по поводу своего попадания в топ-15 рейтинга UFC.

«Я стал первым бойцом из Узбекистана, который вошёл в топ. Это история, это моя история. От Узбекистана у нас есть ещё два сильных парня, и я первый из них. Я очень счастлив в этот момент», — приводит слова Гуськова MMAJunkie.

На турнире UFC Vegas 91 Гуськов встречался с американцем Райаном Спэнном.

Бой завершился победой Гуськова техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Гуськов одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Отметим, что для Гуськова этот бой стал третьим в рамках UFC. Ранее в промоушене он одержал одну победу и потерпел одно поражение.