Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра: Царукяну понадобилась большая отвага, чтобы вырваться из моего приёма

Оливейра: Царукяну понадобилась большая отвага, чтобы вырваться из моего приёма
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-обладатель титула UFC в категории до 70 кг бразилец Чарльз Оливейра высказался по поводу Армана Царукяна.

«В первом раунде ему понадобилась большая отвага, чтобы вырваться из приёма. Во втором раунде Арману повезло, что это была концовка раунда, потому что приём был очень жёсткий. А в последнем раунде я реально подумал, что он уснул, потому что я сильно давил, а Царукян не двигался. Его тело обмякло и лежало на земле», — сказал Оливейра в интервью Full Violence.

На состоявшемся турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и три поражения.

Материалы по теме
Судья, отдавший победу Оливейре, извинился перед Царукяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android