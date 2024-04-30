Энтони Эрнандес выбыл с поединка с Романом Долидзе

Американский боец UFC Энтони Эрнандес травмировался во время подготовки к поединку с представителем Грузии Романом Долидзе.

«В пятницу во время тренировки я получил травму. Сегодня пришли снимки, и, к сожалению, у меня порваны связки в руке. Я не смогу драться 1 июня. Хочу извиниться перед UFC, моим соперником, и лучшим матчмейкером Миком Мейнардом, но это травма, которую нельзя игнорировать. Я надеюсь вернуться к концу лета», — написал Эрнандес в социальных сетях.

Долидзе в последнем поединке встречался с Насурдином Имавовым и проиграл ему решением большинства судей. В общей сложности на его счету 12 побед и три поражения.

Эрнандес последний поединок проводил на турнире UFC 298, когда сабмишеном во втором раунде победил россиянина Романа Копылова. В активе Энтони 12 побед и два поражения.