Дана Уайт прокомментировал новость о нападении Джона Джонса на допинг-офицера

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о якобы нападении действующего чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе американца Джона Джонса на агента антидопинговой службы Drug Free Sport (DFS), а также об угрозе убийством.

«Этот парень всегда попадает в беду. С ним вечно что-то происходит. NBC News опубликовали историю о том, что его арестовали, но это абсолютно не так», — приводит слова Даны Уайта портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 5 марта 2023 года на турнире UFC 285, Джон Джонс разделил октагон с французским бойцом Сирилем Ганом. Это был дебют Джона в тяжёлом весе. Поединок завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде. В своём активе Джонс имеет 27 побед и одно поражение.