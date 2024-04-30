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Дана Уайт прокомментировал новость о нападении Джона Джонса на допинг-офицера

Дана Уайт прокомментировал новость о нападении Джона Джонса на допинг-офицера
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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о якобы нападении действующего чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе американца Джона Джонса на агента антидопинговой службы Drug Free Sport (DFS), а также об угрозе убийством.

«Этот парень всегда попадает в беду. С ним вечно что-то происходит. NBC News опубликовали историю о том, что его арестовали, но это абсолютно не так», — приводит слова Даны Уайта портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 5 марта 2023 года на турнире UFC 285, Джон Джонс разделил октагон с французским бойцом Сирилем Ганом. Это был дебют Джона в тяжёлом весе. Поединок завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде. В своём активе Джонс имеет 27 побед и одно поражение.

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