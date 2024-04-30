Алекс Перес встретится с Тагиром Уланбековым

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков встретится с американцем Алексом Пересом на турнире UFC Vegas 93, который состоится 15 июня.

Напомним, Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин единогласным решением судей одолел бразильского бойца MMA Бруно Сильву. Всего на счету Тагира 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения. В своём последнем поединке Уланбеков оказался сильнее Коди Дёрдена. Этот бой состоялся на турнире UFC 296.

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля в Лас-Вегасе США проходил турнир UFC Vegas 91. В главном бою в наилегчайшем весе представитель Бразилии Матеус Николау встретился с американцем Алексом Пересом. Бой завершился победой Алекса Переса техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, для Переса это первая победа после серии из трёх поражений. Ранее в промоушене он одержал 24 победы и потерпел восемь поражений.