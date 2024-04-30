Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перес встретится с Тагиром Уланбековым

Алекс Перес встретится с Тагиром Уланбековым
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков встретится с американцем Алексом Пересом на турнире UFC Vegas 93, который состоится 15 июня.

Напомним, Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) россиянин единогласным решением судей одолел бразильского бойца MMA Бруно Сильву. Всего на счету Тагира 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения. В своём последнем поединке Уланбеков оказался сильнее Коди Дёрдена. Этот бой состоялся на турнире UFC 296.

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля в Лас-Вегасе США проходил турнир UFC Vegas 91. В главном бою в наилегчайшем весе представитель Бразилии Матеус Николау встретился с американцем Алексом Пересом. Бой завершился победой Алекса Переса техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, для Переса это первая победа после серии из трёх поражений. Ранее в промоушене он одержал 24 победы и потерпел восемь поражений.

Материалы по теме
Алекс Перес нокаутировал Матеуса Николау в главном бою турнира UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android