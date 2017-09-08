Хан: Альварес победит Головкина по очкам

Бывший чемпион мира Амир Хан, поделился ожиданиями от титульного поединка средневесов Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. По мнению британца, победу в этом противостоянии одержит мексиканец.

«Последние несколько боёв Головкина прошли не лучшим образом. С тем же Джейкобсом он провёл очень сложный поединок. Многие люди полагают, что он тогда проиграл, и я в их числе.

Я дрался с Канело и он классный боец. Он хороший боксёр, которые умеет правильно двигаться и который бьёт очень и очень жёстко. Когда люди говорят, что Головкин более ударный боксёр, мне кажется, они ошибаются. Думаю, Альварес один из самых жёстких панчеров дивизиона. Считаю, что он выиграет бой по очкам. Он умеет как боксировать, так и сильно бить", — цитирует Хана BoxingScene.