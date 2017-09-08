175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хан: Альварес победит Головкина по очкам

8 сентября 2017, пятница. 00:29 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира Амир Хан, поделился ожиданиями от титульного поединка средневесов Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. По мнению британца, победу в этом противостоянии одержит мексиканец.

«Последние несколько боёв Головкина прошли не лучшим образом. С тем же Джейкобсом он провёл очень сложный поединок. Многие люди полагают, что он тогда проиграл, и я в их числе.

Я дрался с Канело и он классный боец. Он хороший боксёр, которые умеет правильно двигаться и который бьёт очень и очень жёстко. Когда люди говорят, что Головкин более ударный боксёр, мне кажется, они ошибаются. Думаю, Альварес один из самых жёстких панчеров дивизиона. Считаю, что он выиграет бой по очкам. Он умеет как боксировать, так и сильно бить", — цитирует Хана BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Амир Хан Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
8 сентября 2017, пятница
00:29 Хан: Альварес победит Головкина по очкам
7 сентября 2017, четверг
23:40 Хэй: в идеальном мире в следующем году я проведу бой с Джошуа
23:21 Власов нокаутировал Дэйли, защитив интерконтинентальный титул по версии WBA
22:31 Источник: Гассиев и Влодарчик проведут бой 21 октября в США
21:35 Серроне и Тилл проведут бой на турнире UFC Fight Night 118
20:57 В Golden Boy исключили возможность боя Котто и Майки Гарсии
19:56 Головкин: я не отношусь серьёзно к разговорам про P4P
19:10 Усик — о выходке Хука на дуэли взглядов: он нервничает и горит
18:05 Джермелл Чарло: не понимаю, какого чёрта Любин получил бой со мной
16:09 Де ла Хойя беспокоится о скорости Альвареса в бою с Головкиным
15:05 Кудряшов: в бою Усика с Хуком всё будет зависеть от немецкого боксёра
13:59 Йохан Дюопа проведёт бой против Евгения Орлова
13:29 Тренер Макгрегора: мы оказались не готовы к агрессивному Мейвезеру
13:16 Бывший боксёр Рауль Кастанеда застрелен в Мексике
12:00 «Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
11:36 Чавес-младший может вернуться на ринг в середине ноября
11:10 Хэй: у меня осталось ещё четыре боя
10:41 Лукас Матиссе может вернуться на ринг не ранее 2018 года
10:14 Альварес: я создаю свой собственный статус, это моя эра
09:35 Bellator раздаст 5000 фигурок Фёдора Емельяненко перед боем Хендерсон — Фрейре
00:49 Тренер Макгрегора: маловероятно, что Конор выступит ещё раз в 2017 году
6 сентября 2017, среда
23:54 Хук толкнул Усика на дуэли взглядов
22:47 Бывший тренер Ковалёва: Сергей выставляет всех россиян в плохом свете
21:59 Усик: буду благодарен богу, если выиграю трофей, названный в честь Мухаммеда Али
21:24 Хук: в субботу Усик должен быть готов к войне
20:33 Яфаи и Ишида встретятся в андеркарде боя Джошуа — Пулев
19:44 Баррера предложил бой Баду Джеку
18:11 Нганну: я заслужил боя с Миочичем
17:17 Пьянета и Джонсон проведут бой 14 октября
15:44 Канунников: я пришёл в М-1, чтобы стать чемпионом
14:26 Нурмагомедов надеется в декабре сразиться с победителем боя Фергюсон — Ли
14:11 Монро: хорошая форма Сондерса не спасёт его от поражения
12:26 Форман желает увидеть Джошуа в бою с Уайлдером
11:50 Владимир Кличко не жалеет о завершении боксёрской карьеры
11:32 Джошуа: буду готов так, чтобы не дать Пулеву ни единого шанса
10:40 Промоутер: Адонис Стивенсон вернётся на ринг до конца года
10:18 Джонс: у меня украли победу над Маргарито самым невероятным образом
09:32 Форман: Макгрегор потряс Мейвезера, рефери спас Флойда
01:13 Де ла Хойя: жду в бою Альвареса с Головкиным 6-8 раундов ада
5 сентября 2017, вторник
23:35 Дува: Ковалёв не завершает карьеру и проведёт бой до конца года
22:36 Элиминатор WBO между Смитом и Уильямсом состоится 11 ноября
21:34 Санчес: критики говорят, что Головкин постарел? Это смешно
19:52 Донэр сразится с Эрнандесом в андеркарде боя Кудряшов — Дортикос
18:19 Паркер желает сразиться с победителем боя Уайлдер — Ортис
16:54 Головкин может провести следующий бой с Сондерсом или Котто
Все новости RSS
Партнерский контент