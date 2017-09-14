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Де ла Хойя: Альварес заработает не менее $ 50 млн на бою с Головкиным

14 сентября 2017, четверг. 19:50 Бокс/ММА

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя заявил, что поединок с чемпионом WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным принесёт Саулю Альваресу как минимум $ 50 млн.

«Давайте я расскажу вам о красоте этого события. Мы ещё не говорили о деньгах, которые заработают бойцы. Продажи трансляций по системе pay-per-view пробью потолок. Билеты на бой были распроданы за восемь дней. Без сомнений, Канело заработает не менее $ 50 млн. Получит кучу денег», — приводит слова де ла Хойи Boxing News 24.

Источник: boxingnews24 Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Оскар де ла Хойя Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
14 сентября 2017, четверг
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