Цзю: буду поддерживать Головкина, ожидаю, что на ринге будет война

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, отдавая предпочтение спортсмену из Казахстана.



«Конечно, я буду поддерживать Головкина. Нас ожидает зрелище. Ожидаю, что на ринге будет война. По моим ощущениям, Головкин завершит бой в седьмом-восьмом раунде, но не делайте ставки с моих слов», — с улыбкой отметил Дзю в интервью для редакции телеканала Russia Today.



В Лас-Вегасе противники поспорят за чемпионские пояса в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.