Хопкинс: Уорд — будущий член Зала славы

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс прокомментировал неожиданное решение Андре Уорда завершить карьеру, отдав должное наследию, которое тот оставил в профессиональном спорте.

«С моей точки зрения, он определённо будущий член Зала славы, это даже не обсуждается, он много сделал для спорта, даже до начала профессиональной карьеры. Он очень умный боксёр. Я уважаю его и уважаю его решение. Пускай оно нас шокировала, мы должны его уважать. Он настоящий мужчина. Я приветствую его, и неважно, что он планирует дальше, я обязательно буду следить за этим», — рассказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу FightHub.