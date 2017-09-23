Кудряшов лишь со второй попытки показал нужный вес перед боем с Дортикосом

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов не сумел с первого раза показать нужный вес на церемонии взвешивания перед четвертьфинальным боем во Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с чемпионом мира по версии WBA Юньером Дортикосом.



В первый раз Кудряшов превысил допустимую норму на 300 грамм, и ему дали 2 часа на то, чтобы согнать вес. Через 45 минут россиянин вернулся и, встав на весы абсолютно голым, показал необходимый результат. В итоге вес Кудряшова составил 90,7 кг, тогда как Дортикос с первой попытки завесил 90,3 кг.



При повторном взвешивании члены команды Кудряшова прикрывали его курткой, чтобы избежать цензуры.

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