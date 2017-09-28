Андрей Лежнев сразится с Ильфатом Амировым на турнире M-1 Challenge 85

10 ноября в Москве на турнире M-1 Challenge 85 украинский боец Андрей «Iron» Лежнев (16-7) встретится в рейдже с чемпионом России в четырёх видах единоборств Ильфатом Амировым (9-2).



«Ильфат Амиров хоть и является дебютантом в рейдже M-1 Challenge, в единоборствах далеко не новичок. На его счету титулы чемпиона России аж в четырёх различных дисциплинах – в MMA, комплексном единоборстве, полноконтактном каратэ и Тсу Шен Ген каратэ. На профессиональной арене он выступает уже шесть лет и за это время провёл 11 поединков, одержав победы в 9 из них.



Андрей Лежнев с небольшими остановками, но всё же уверенно продвигается к титульному бою в своей весовой категории, а для Ильфата Амирова предстоящая схватка – отличный шанс громко заявить о себе, победив одного из топовых бойцов своего дивизиона. Оба бойца универсальны, опытны и умеют выдавать отличные бои, один из которых зрители и ожидают увидеть в их исполнении», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.