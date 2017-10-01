Кормье: мне сложно ответить на вопрос о правомочности моего титула

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье подчеркнул, что ему сложно ответить на вопрос о правомочности своего чемпионского статуса. На событии UFC 218 Кормье уступилДжону Джонсу и потерял титул, однако Джонс не смог пройти допинг-тесты и был лишён титула, который вернулся к Кормье.



«Я чемпион, в бою мы были в неравных условиях. Я знаю, что произошло на UFC 214. Я испытал это на себе. Я проиграл бой. Странный вопрос про моё чемпионство, учитывая обстоятельства. Моя жена, мой менеджмент заботятся обо мне, они были очень расстроены. И я знаю, что они бы ответили на вопрос о моём чемпионстве. Но для меня, как для спортсмена, найти верный ответ сложно», — цитирует Кормье MMA Hour.

