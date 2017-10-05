Титов: недавно Штыркову предложили роль в голливудском фильме

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов рассказал, что не исключает возможности организации поединка в рамках турнира одного из американских промоушенов для российского бойца ММА Ивана Штыркова.

«Да, это есть в планах, но это должно быть взаимовыгодное сотрудничество, нам неинтересно просто отдать его в UFC и не иметь больше никаких прав. В этом плане сотрудничество с Bellator более интересно, так как он сможет представлять нашу команду и проводить бои как там, так и в рамках нашего промоушена.

Но если UFC придёт в Россию и выберет своим партнёром здесь нашу компанию, тогда и эта история совместного продвижения Ивана будет иметь смысл. Недавно Ивану поступило предложение из Голливуда принять участие в съёмках фильма в роли бойца из России, и я думаю, что это интересно», — цитирует Титова Allboxing.