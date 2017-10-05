Ландвер: мой следующий бой в М-1 будет ещё более безумным шоу

Американский боец ММА Нэйт Ландвер обещает, что следующий его бой в M-1 будет ещё более ярким, чем дебютный поединок, в котором он нокаутировал Михаила Коробкова. Ранее стало известно, что 10 ноября в Москве в рамках турнира M-1 Challenge 85 Ландвер сразится с Виктором Колесниковым.

«Думаю, в своём дебюте за границей мне удалось поймать момент и использовать шанс на всю катушку. Когда я вернусь, то намерен зайти ещё дальше. Это будет ещё более безумное шоу. Я почувствовал вкус крови после долгого простоя, и это просто замечательное чувство», — цитирует Ландвера официальный сайт организаторов турнира.