Инсайдер: чемпион WBC в среднем весе определится 16 июня

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 KO) проведёт первую защиту титула 16 июня в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Сальвадор Родригес.

Соперником Адамеса станет американец Террелл Гуше (24-3-1, 12 KO).

Карлосу Адамесу 30 лет. Доминиканец дебютировал как профессионал в 2015 году и в ноябре 2019-го сразился за временный титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), уступив судейским решением бразильцу Патрику Тейшейре. В октябре 2022 года Адамес завоевал временный титул WBC в среднем весе, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Терреллу Гуше 36 лет. Это второй чемпионский поединок в карьере американца, в октябре 2017 года он проиграл единогласным решением кубинцу Эрисланди Ларе.