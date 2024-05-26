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Инсайдер: чемпион WBC в среднем весе определится 16 июня

Инсайдер: чемпион WBC в среднем весе определится 16 июня
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Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 KO) проведёт первую защиту титула 16 июня в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Сальвадор Родригес.

Соперником Адамеса станет американец Террелл Гуше (24-3-1, 12 KO).

Карлосу Адамесу 30 лет. Доминиканец дебютировал как профессионал в 2015 году и в ноябре 2019-го сразился за временный титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), уступив судейским решением бразильцу Патрику Тейшейре. В октябре 2022 года Адамес завоевал временный титул WBC в среднем весе, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Терреллу Гуше 36 лет. Это второй чемпионский поединок в карьере американца, в октябре 2017 года он проиграл единогласным решением кубинцу Эрисланди Ларе.

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