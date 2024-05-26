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Джо Джойс ответил, может ли Фьюри победить в реванше с Усиком

Джо Джойс ответил, может ли Фьюри победить в реванше с Усиком
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Британский боксёр супертяжёлого веса Джо Джойс высказался о реванше между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который, как ожидается, состоится не ранее конца года.

«Фьюри может победить в реванше, конечно. Но нам необходимо подождать, чтобы всё увидеть. Усик — великолепный боец, и теперь он наконец-то стал абсолютным чемпионом. Да, хочется увидеть реванш, надеюсь, он откроет возможность для завоевания титулов», — сказал Джойс в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

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