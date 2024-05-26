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Ян Блахович: Камару, если ты всё ещё хочешь подняться в 93 кг, то давай проведём бой

Ян Блахович: Камару, если ты всё ещё хочешь подняться в 93 кг, то давай проведём бой
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Экс-обладатель титула UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович ответил бывшему лидеру рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий и бывшему чемпиону UFC в полусреднем весе нигерийцу Камару Усману. Ранее тот заявил, что по-прежнему убеждён в своём успехе в борьбе за титул UFC в 93 кг.

«Камару, если ты всё ещё хочешь подняться в 93 кг, то давай проведём бой. Я буду готов», — написал Блахович в своих социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 291, Ян Блахович встретился в октагоне с Алексом Перейрой. Бой завершился победой Перейры раздельным решением судей. Позже Блахович должен был провести бой с Александаром Ракичем, однако травмировал плечо и был вынужден сняться с поединка.

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