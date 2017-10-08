Уайт: бой между Макгрегором и Фергюсоном должен произойти

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что возможный бой между Конором Макгрегором и Тони Фергюсоном находится на начальной стадии переговоров.



«Никто никогда не говорил о бое Макгрегора с Диасом. Это слухи из Интернета. Тони — временный чемпион, Конор — регулярный. Этот бой имеет смысл. Вернее, даже не так — этот бой должен произойти. Мы не говорили с Макгрегором о конкретных деталях, только рассказали о планах. Он хочет боя в этом году. Какое-то время он провёл на Ибице, а сейчас вернулся домой. Нужно дать ему время отдохнуть», — приводит слова Уайта MMAJunkie.