Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

ESPN: известен следующий соперник Иана Гарри

ESPN: известен следующий соперник Иана Гарри
Комментарии

Топовый боец полусреднего веса UFC ирландец Иан Гарри проведёт следующий поединок против британского бойца Майкла Пейджа на турнире UFC 303, который состоится в Лас-Вегасе 29 июня. Об этом сообщает ESPN.

Иан Гарри является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 14 побед. В UFC он выступает с 2021 года. В последнем поединке он победил раздельным решением судей американца Джеффа Нила на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме.

Майкл Пейдж, в свою очередь, имеет в своём рекорде 22 победы и два поражения. В UFC боец дебютировал на турнире UFC 299, который состоялся 9 марта. Тогда его соперником был американец Кевин Холланд. Бой завершился победой Пейджа единогласным решением судей.

Материалы по теме
Боец UFC Иан Гарри назвал имена потенциальных соперников
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android