ESPN: известен следующий соперник Иана Гарри

Топовый боец полусреднего веса UFC ирландец Иан Гарри проведёт следующий поединок против британского бойца Майкла Пейджа на турнире UFC 303, который состоится в Лас-Вегасе 29 июня. Об этом сообщает ESPN.

Иан Гарри является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 14 побед. В UFC он выступает с 2021 года. В последнем поединке он победил раздельным решением судей американца Джеффа Нила на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме.

Майкл Пейдж, в свою очередь, имеет в своём рекорде 22 победы и два поражения. В UFC боец дебютировал на турнире UFC 299, который состоялся 9 марта. Тогда его соперником был американец Кевин Холланд. Бой завершился победой Пейджа единогласным решением судей.