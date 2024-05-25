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Папин нокаутировал Чилембу во втором раунде

Папин нокаутировал Чилембу во втором раунде
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Российский боксёр первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин (17-1, 16 KO) нокаутировал малавийца Айзека Чилембу (27-10-3, 11 KO) во втором раунде на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 мая в Майкопе, Папин одержал победу нокаутом над российским боксёром Игорем Вильчицким (7-10, KO 1). Поединок был остановлен в пятом раунде после пропущенного Вильчицким удара в область печени. Изначально соперником Папина должен был стать Остин Ннамди из Нигерии (7-4, КО 6), однако африканец не смог прилететь в Российскую Федерацию из-за проблем с оформлением документов.

Ранее Папин поделился своими карьерными планами и заявил, что планирует стать чемпионом мира.

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