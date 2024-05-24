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«Я уважаю всё, чего достиг Джон в октагоне». Аспиналл высказался в адрес Джонса

«Я уважаю всё, чего достиг Джон в октагоне». Аспиналл высказался в адрес Джонса
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался в адрес действующего обладателя полноценного титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса.

«Джон Джонс — легенда. Я уважаю всё, чего он достиг в октагоне. Однако в данный момент он не имеет к моей карьере никакого отношения. Это сказано с большим уважением, у меня нет претензий к Джону, что бы он ни говорил. Всё, что он говорит, чепуха», — приводит слова Аспиналла портал Yardbarker.

Напомним, следующий поединок Том Аспиналл проведёт против американца Кёртиса Блэйдса на турнире UFC 304, который состоится 27 июля в Манчестере, Великобритания. Ранее бойцы уже встречались в октагоне в июле 2022 года. Тогда победил Блэйдс техническим нокаутом в первом раунде.

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