«Я уважаю всё, чего достиг Джон в октагоне». Аспиналл высказался в адрес Джонса

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл высказался в адрес действующего обладателя полноценного титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса.

«Джон Джонс — легенда. Я уважаю всё, чего он достиг в октагоне. Однако в данный момент он не имеет к моей карьере никакого отношения. Это сказано с большим уважением, у меня нет претензий к Джону, что бы он ни говорил. Всё, что он говорит, чепуха», — приводит слова Аспиналла портал Yardbarker.

Напомним, следующий поединок Том Аспиналл проведёт против американца Кёртиса Блэйдса на турнире UFC 304, который состоится 27 июля в Манчестере, Великобритания. Ранее бойцы уже встречались в октагоне в июле 2022 года. Тогда победил Блэйдс техническим нокаутом в первом раунде.