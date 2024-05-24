«Если у тебя есть неуважение к Иззи как к спортсмену, ты идиот». Дю Плесси — об Адесанье

Чемпион UFC в весе до 84 кг Дрикус дю Плесси лестно высказался в адрес популярного бойца UFC Исраэля Адесаньи.

«Бой с Иззи, безусловно, является тем противостоянием, которое все хотят увидеть. У нас есть история, есть вражда. Не понимаю, почему мы до сих пор не подрались. К тому же Адесанье осталось не так уж много лет в спорте. Два года, если не больше.

То, чего он добился в спорте, впечатляет, это потрясающе. Если у тебя есть неуважение к Иззи как к спортсмену, ты идиот. Как человек, ты можешь иметь своё мнение. Но когда дело доходит до того, чего он добился в спорте, то это великолепно. Иззи невероятный боец. Бой с ним укрепит моё наследие.

Задолго до того, как я пришёл в UFC, Иззи был чемпионом, и он установил планку того, каким бойцом нужно быть, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Дрикуса портал MMA Mania.