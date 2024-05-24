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Источник: стал известен следующий соперник Себастьяна Фундоры

Источник: стал известен следующий соперник Себастьяна Фундоры
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Чемпион мира по боксу в первом среднем весе (до 69,85 кг) по версии WBO и WBC американец Себастьян Фундора проведёт следующий поединок против Эррола Спенса-младшего. Об этом сообщает журналист ESPN Майк Копингер.

Согласно его информации, на кону будет стоять только пояс чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC. Дата поединка не сообащется.

Напомним, Спенс не выступал с июля 2023 года, когда в бою за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) уступил техническим нокаутом соотечественнику Теренсу Кроуфорду. Поражение стало для него первым в карьере.

В последний раз Себастьян Фундора проводил бой с Тимофеем Цзю на «Ти-Мобайл Арене» 31 марта. Их бой продлился все 12 раундов, по итогам которых Цзю проиграл своему оппоненту раздельным решением судей.

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