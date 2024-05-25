Стали известны дата и место первой пресс-конференции с участием Макгрегора и Чендлера

Первая пресс-конференция с участием популярного ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора и экс-претендента на титул UFC в лёгком весе американца Майкла Чендлера состоится 3 июня в Дублине, Ирландия. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером состоится 29 июня на турнире UFC 303. Их противостояние станет главным боем турнира.

Напомним, в последний раз Конор Макгрегор проводил поединок с Дастином Порье на турнире UFC 264, который состоялся 11 июля 2021 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Бриллиант. Ирландец травмировал левую лодыжку и не смог продолжать бой.

Майкл Чендлер, в свою очередь, также в последний раз дрался с Дастином Порье. Их бой состоялся на турнире UFC 281. Поединок завершился победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.