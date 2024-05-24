Рестлеры отпраздновали победу в матче в стиле Криштиану Роналду

Представители команды Street Profits, cостоящей из рестлеров Анджело Доукинза и Монтеза Форда, после победы на выпуске SmackDown, прошедшем в Саудовской Аравии, отметили её в стиле нападающего «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Доукинз и Форд Фото: Кадр из трансляции

Так как шоу прошло в Саудовской Аравии, местные болельщики очень активно отреагировали на знаменитое празднование 39-летнего португальца, выступающего в их лиге. В нынешнем сезоне на счету Роналду 42 гола и 13 результативных передач в 43 матчах. Он выступает за «Аль-Наср» с конца 2022 года.

Перед проведением прошлого шоу WWE в Саудовской Аравии сообщалось, что компания ведёт переговоры с легендарным футболистом для участия. Однако Роналду так и не появился на арене.

Воспитанник «Барселоны» отпраздновал гол в стиле Роналду: