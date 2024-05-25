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Вячеслав Дацик уступил Шону Тёрнеру на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Вячеслав Дацик уступил Шону Тёрнеру на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
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Известный российский боец Вячеслав Дацик уступил раздельным решением судей представителю Ирландии Шону Тёрнеру. Их поединок стал главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой проходил по правилам бокса.

Всего на счету Дацика в смешанных единоборствах семь побед, из которых три были нокаутом, а также восемь поражений. В августе 2023 года россиянин провёл боксёрский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и одержал победу нокаутом.

Шон Тёрнер является девятикратным чемпионом Ирландии по боксу. В последний раз он выходил на ринг в феврале 2024 года в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Тогда его соперником был Кевин Джонсон. Ирландский боксёр проиграл бой нокаутом. Поединок проводился в перчатках MMA по правилам бокса.

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