Александр Поветкин проведёт следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге

15 декабря в Екатеринбурге российский боксёр, обладатель титулов WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе Александр Поветкин (32-1, 23 КО) проведёт поединок за титул WBO International, соперник будет объявлен позже.

Бой Александра Поветкина станет главным событием большого боксёрского шоу, организованного промоутерскими компаниями RCC Boxing Promotions и «Мир бокса». Вечер пройдёт в екатеринбургском дворце игровых видов спорта «Уралочка», отмечается на официальном сайте компании «Мир бокса»



Вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе Поветкин завоевал в июле этого года в бою с укрианцем Андреем Руденко.