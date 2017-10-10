Ортис может сохранить статус претендента на титул WBA

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис может сохранить статус официального претендента на титул WBA, которым владеет британский боксёр Энтони Джошуа.



Ранее из-за проваленного допинг-теста Ортис был отстранён от поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Допинг-проба кубинца указала на содержание в его организме запрещённых веществ гидрохлоротиазид и хлоротиазид, которые обозначены ВАДА как «маскирующие вещества». В команде Ортиса утверждают, что эти вещества оказались в составе лекарственного препарата, который боксёр принимал от повышенного давления. Проблема в том, что он не получил терапевтического исключения на приём препарата.



Однако, в отличие от WBC, у которой есть антидопинговая программа «Чистый бокс», проводимая совместно с ВАДА и предполагающая случайное тестирование боксёров, у WBA такой программы нет. Поэтому есть основания полагать, что никаких санкций со стороны WBA в отношении Ортиса не последует.