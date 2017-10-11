Хорн планирует сразиться с Пакьяо в апреле

Гленн Раштон, тренер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна, заявил, что повторный поединок его подопечного с Мэнни Пакьяо может состояться в апреле следующего года.

«Если бой с Коркораном пройдёт так, как мы ожидаем, это будет очень захватывающее зрелище, которое представит Брисбен в очень выгодном свете. Коркоран крепкий парень.

К моменту боя с ним Хорн не будет боксировать уже 5 месяцев, а это, безусловно, долго. Нам нужно, чтобы он оставался активным. План состоит в том, чтобы провести бой в декабре, а потом, в апреле, получить бой с Пакьяо. Что касается Джеффа, то сейчас он набирает форму, я не слишком давлю на него, но и не позволяю расслабляться", — цитирует Раштона BoxingScene.