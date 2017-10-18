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Де ла Хойя: Лемье может стать ещё одним вариантом для Альвареса

18 октября 2017, среда. 10:58 Бокс/ММА

Генеральный директор Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя не исключает возможности организации для Сауля Альвареса боя с Давидом Лемье при определённых условиях. Правда, для этого Лемье сперва нужно отнять титул чемпиона мира по версии WBO у Билли Джо Сондерса, бой с которым у него запланирован на 16 декабря.

«Это отличный бой для Лемье и Сондерса, а также для бокса. Это также здорово для дивизиона, в котором есть Альварес и Головкин.

Этот поединок — отличная возможность для Лемье. Я хочу организовать реванш Альвареса с Геннадием Головкиным, но если мы не сможем договориться, а Лемье проведёт яркий бой и отнимет титул у Сондерса, то это будет ещё один вариант для Альвареса», — цитирует де ла Хойю Los Angeles Times.

Источник: Los Angeles Times Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Оскар де ла Хойя Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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